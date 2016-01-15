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افتتاح تقاطع شارع الشيخ راشد بن صقر في الشارقة

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افتتاح تقاطع شارع الشيخ راشد بن صقر في الشارقة افتتاح تقاطع شارع الشيخ راشد بن صقر في الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إنجاز أعمال التطوير والصيانة لتقاطع الشيخ راشد بن صقر القاسمي وافتتاحه بالكامل أمام حركة السير بتكلفة 40 مليون درهم.

وقال المهندس يوسف السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة: يعد تقاطع الشيخ راشد بن صقر القاسمي مفصلاً حيوياً بشبكة الطرق الداخلية بمدينة الشارقة لتعزز أعمال التطوير الأخيرة انسيابية الحركة المرورية بالمنطقة عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة السير، والتنقل السلس بين المسارات الآمنة الناتجة عن زيادة عدد حارات التقاطع.

وأضاف السويجي: تم تطبيق معايير الاستدامة وتزويد التقاطع بأحدث التقنيات المتبعة في أنظمة المراقبة والإشارات الضوئية والتحليل المروري لتوفير أقصى درجات السلامة المرورية لمستخدمي التقاطع.

زيادة السعة

من جانبه قال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق: تضمنت عمليات التطوير إزالة منطقة التقاطع والطرق المزدوجة المؤدية إليه بالكامل وفي الاتجاهات الأربعة ثم إعادة الإنشاء بواقع (679 م و442م) لشارع الشيخ زايد و(406 م و295م) لشارع الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مع إعادة التخطيط للموقع لزيادة السعة الاستيعابية للتقاطع ولتوزيع الحركة المرورية بصورة مثلى، حيث تم زيادة الطرق عند منطقة التقاطع إلى ثلاث حارات لمواصلة السير في ذات الاتجاه، بالإضافة لحارتين لمواصلة السير في اتجاه اليسار أو للالتفاف، أيضاً توسعة أجزاء الطرق المجاورة لمنطقة التقاطع لتتكون من ثلاث حارات للسير ما عدا النهايات الطرفية لهذه الطرق التي ترتبط توسعتها بمشاريع مستقبلية.

انسيابية

وأشار الهاجري: تضمن أعمال التطوير التحكم بالتقاطع عبر منظومة إشارات ضوئية حديثة تستخدم تقنية LED لتخفيض الطاقة، مرتبطة بمجسات أرضية لتحليل حركة السير والعمل تلقائياً على انسيابية الحركة بالاتجاهات المختلفة وتثبيت كاميرات مراقبة لحركة السير بالتقاطع بالإضافة إلى تركيب سياج واقٍ من الألومنيوم المجلفن بالاتجاهات الأربعة للحماية من الدهس.

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