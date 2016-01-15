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السيطرة على حريق بشارع الاستقلال في الشارقة

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السيطرة على حريق بشارع الاستقلال في الشارقة السيطرة على حريق بشارع الاستقلال في الشارقة

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، السيطرة على حريق شب في مدخنة أحد المطاعم في شارع الاستقلال بمنطقة القاسمية بالشارقة، مساء أمس الأول، حتى امتدت النيران إلى واجهة المبنى، التي يوجد فيها المطعم، فاضطرت الدفاع المدني وشرطة الشارقة إلى إخلاء المبنى لتأمين السكان، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وأوضح العميد عبد الله سعيد السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أن غرفة العمليات تلقت في نحو الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الأول، بلاغاً بنشوب حريق كبير في أحد البنايات في شارع الاستقلال بمنطقة القاسمية، حيث تحركت على الفور فرق عدة من مراكز الإدارة، إضافة إلى مركبات صهاريج المياه.

وأشار إلى أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن الحريق بدأ من مدخنة أحد المطاعم أسفل البناية المذكورة، وبسبب وجود الرياح امتدت النيران إلى واجهة المبنى، ما أدى إلى احتراق شقة بأكملها، موضحاً أن فرق الدفاع المدني أسرعت في إخلاء المبنى المكون من 5 طوابق من السكان، وبالرغم من ذلك حدث اختناق بسيط لأربعة أشخاص من سكان البناية، تمت معالجتهم في مكان الحادث.

كما شاركت في عملية إطفاء الحريق فرق من إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث أغلقت جميع المداخل والمخارج للمبنى، لإتاحة المجال لسيارات الدفاع المدني وصهاريج المياه الدخول إلى الموقع.

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