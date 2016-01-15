طلبة «التطبيقية» يعيدون امتحانات نهاية الفصل الأول

أخطرت إدارة معاهد التكنولوجيا التطبيقية بإعادة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول اختيارياً لطلبة الثانويات التطبيقية والفنية بدءاً من بعد غد، ما أثار استغراب وغضب أولياء الأمور، فيما أرجع الدكتور أحمد العور المدير التنفيذي للمعهد القرار إلى انخفاض درجات الطلبة المستجدين.

قرار

وتفصيلاً، أبلغت إدارة معاهد التكنولوجيا التطبيقية طلبتها شفهياً بإعادة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول اختيارياً، دون توضيح الأسباب أو الدوافع وشرحها للطلبة، وقال يعقوب عبد الله، ولي أمر طالبين في المعهد التكنولوجي، إنه صدم حين أخبره ابناه بإعادة الامتحانات من جديد في كل المواد الدراسية تباعاً، وحين سألهما عن السبب كان الرد غير واضح، ونقلاً ما سمعاه عن انخفاض عام في الدرجات، أما فيصل الطنيجي فكشف عن نيته نقل ابنه في الصف الثامن بعد انتهاء العام من المعهد نتيجة صعوبة الامتحانات والضغط الشديد الذي يعانيه ابنه.

وقالت عائشة جاسم، ولية أمر طالب في الثاني عشر، إن الطلبة لديهم امتحانات السات بعد أسبوعين، ومن المفترض أن تنظم مراجعات يوم السبت، ومع هذه الامتحانات سوف يضغط الطلبة بصورة أكبر ما يشتت جهودهم، ولا يمكنهم من تحقيق نتائج في كل الامتحانات.

توضيح

ورداً على استفسارات أولياء الأمور وتوضيحاً للصورة، أكد الدكتور أحمد العور المدير التنفيذي لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في الدولة، أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة اهتماماتهم وتبنى عليها الخطط والقرارات، ومن هنا جاء قرار إعادة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول اختيارياً، بعد أن لوحظ انخفاض درجات الطلبة المستجدين، والتي هي حصيلة فجوة الاختلاف مما بين الأنظمة التعليمية التي تعودوا عليها سابقاً والنظام الجديد للمعهد، وتحقيقاً لمبدأ العدالة قرر المعهد توسيع الفرصة لتشمل جميع طلبة الثانويات التطبيقية والفنية.

وأوضح أنه مع بداية الأسبوع الماضي تم توزيع الدرجات التي حققها الطلبة في امتحانات نهاية الفصل الأول مع جداول الامتحانات الجديدة، التي سوف تبدأ بعد غد، مضيفاً أن هذا القرار جاء لحل إشكالية معينة، في ظل حرصهم على تقديم خدمات نوعية للطلبة بما ينعكس إيجابياً على مستوياتهم الأكاديمية والتحصيلية ويحافظ على استمرارهم في المعهد.