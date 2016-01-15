طيّار تعرض لاعتداء من سارق يشكر شرطة دبي

بعد حادثة السرقة التي تعرض لها الطيار الإيرلندي الذي يعمل في طيران الإمارات منذ 16 عاماً، وتعرُّضِه لعدة طعنات من السارق قبل أن يلوذ بالفرار، وبعد تمكن شرطة دبي من الإمساك بالجُناة، حضر المجني عليه ريتشارد مارك باربر مكتب اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في مكتبه أمس الأول، لشكر شرطة دبي على الجهود التي قامت بها في رعايته بعد تعرضه إلى حادث اعتداء من سارق دخل منزله وطعنه، إضافة إلى شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي قامت بها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في كشف هوية السارق وإلقاء القبض عليه وعلى زميله وتقديمهما إلى العدالة.

حضر اللقاء اللواء محمد سعد الشريف مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون الإدارة، والعقيد محمد عقيل أهلي مدير إدارة الملاحقة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وأكد اللواء المزينة أن ما قامت به شرطة دبي ينطلق من حرصها على أمن وأمان وسلامة المواطنين والمقيمين، والقيام بواجبها في خدمة المجتمع وتحقيق الطمأنينة والسعادة لهم، مشيرا إلى أن تقديمها الرعاية ومتابعتها للحالة الصحية للطيار أثناء تلقيه العلاج يأتي من واجبها المجتمعي والإنساني في العناية بالضحايا، إضافة إلى واجبها الأساسي في الكشف عن الجريمة والقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأثنى الطيار باربر على الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة دبي في خدمة الناس ووقوفها إلى جانبه بعد تعرضه إلى حادثة الطعن، مشيراً إلى أن هذه الجهود ليست غريبة عن شرطة دبي التي تتمتع بسمعة عالمية مرموقة.

حيثيات القضية

وحول تفاصيل القضية، قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث والتحري، إن السارق وزميله توجها إلى منزل الطيار قرابة الساعة الثالثة والنصف صباحاً، حيث دخل السارق إلى المنزل، فيما انتظر زميله خارجه للمراقبة.

وبين أن الطيار وعائلته سمعوا صوتاً يصدر من المطبخ المتواجد في الطابق الأرضي، فنزل الطيار إلى المطبخ وشاهد السارق، وعندما هرب السارق من المطبخ بسبب كشف أمره، تبعه الطيار إلى خارج المنزل، وأمسك به، فيما لاذ زميله بالفرار بعد مشاهدته عملية الإمساك، لكن السارق أخرج أداة حادة وطعن بها الطيار عدة طعنات، ما دفع الأخير إلى إفلاته فلاذ بالفرار.