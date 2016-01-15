الدفعة الخامسة تلتحق بالخدمة الوطنية غداً

تلتحق الدفعة الخامسة بالخدمة الوطنية والاحتياطية غداً السبت تلبية لنداء الواجب والوطن وتضم الدفعة المجندين الذكور والإناث من الموظفين وخريجي الجامعات والكليات، فيما تلتحق بعد غد الأحد دفعة جديدة لأداء الخدمة البديلة - خدمة وطنية تؤدى في مدة زمنية محددة ممن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق واللياقة الطبية وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية وفقاً للمؤهل الدراسي ـ.

نجاح المشروع

وأكدت الهيئة أن تواصل التحاق وتخرج أبناء الوطن بالخدمة الوطنية يؤكد نجاح المشروع الذي اتضح من الدفعة الأولى التي كانت باكورة تطبيق القانون وشهد حماساً وإقبالاً كبيراً من جانب أبناء الوطن الذين ينطبق عليهم القانون.

وتلتحق بالخدمة الوطنية دفعتان في العام، وهما دفعة في شهر يناير المخصصة للموظفين وخريجي الجامعات والكليات، ودفعة «أغسطس – سبتمبر» للحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

5 معسكرات تدريب

وسيتم استقبال منتسبي الدفعة الجديدة في ساعة مبكرة من صباح الغد في 5 معسكرات على مستوى الدولة هي مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية في أبوظبي للمجندات ومعسكر ليوا بالقرب من مدينة زايد في المنطقة الغربية ومعسكر العين بالقرب من «بوادي مول» ومعسكر سيح اللحمة بالعين بالقرب من المنطقة الصناعية على طريق رماح ومعسكر المنامة بعجمان على طريق الشارقة - الذيد.

وسيخضع المجندون والمجندات خلال فترة تدريبهم الأساسي إلى تدريبات عسكرية وميدانية مختلفة، وتمارين لياقة بدنية وجسدية منوعة، إلى جانب العديد من المحاضرات التي سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة.

المسموح والمحظور

وقالت الهيئة إنه يتوجب على المجندين اصطحاب حقيبة صغيرة تضم ملابس رياضية وهي عبارة عن بنطلون أسود وفانيلة بيضاء، وحذاء رياضة أبيض خاص بالركض وحذاء نايلون باللون الأزرق و 4 جرابات ووزارين مع فانيلة داخلية، بالإضافة لأدوات النظافة الشخصية وهي الصابون ومعجون الأسنان وفرشاة وشامبو وقصاصة الأظافر، ويسمح للمجندين جلب هواتفهم النقالة شريطة أن تكون من دون كاميرات ويمنع جلب أي مقتنيات بخلاف ذلك.

ودعت الهيئة المجندين والمجندات إلى عدم الحضور بسيارتهم الخاصة، وأن يصطحبوا أحداً لتوصيلهم إلى معسكرات التدريب حتى انتهاء فترة الحجز والتدريب الأولى وبعدها ستوفر القوات المسلحة وسائل مواصلات لنقلهم من وإلى المعسكرات وأماكن إقاماتهم من أجل التيسير عليهم، مشيراً الى انه بعد انتهاء فترة التدريب الاولى يمكن لهم استخدام سياراتهم الخاصة إلى جانب وسائل المواصلات التي توفرها القوات المسلحة.

وأضافت إنه على المجندين والمجندات الذين يستخدمون أدوية لأمراض معينة جلبها معهم لمراجعتها من قبل طبيب سيكون في استقبالهم للاطلاع على تلك الأدوية وتحديد ما إذا كانت ضرورية أم لا حيث إنه لا يسمح بدخول أدوية معينة إلى معسكرات التدريب.

الخدمة البديلة الأحد

وأوضحت الهيئة أنه سيتم عقد دورة جديدة للخدمة البديلة بعد غد والتي خصصت لأصحاب الفئة الخامسة من نتائج الفحص الطبي.

إضاءة

تبلغ مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة و 9 أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، بينما تبلغ مدة الخدمة الوطنية للإناث 9 أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي.