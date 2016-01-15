تجديد حبس "الفاجرة" 15 يوما بعد سقوطها فى شرم الشيخ

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شرم الشيخ حبس شبكة آداب مكونة من 3 فتيات 15يوما، على ذمة التحقيقات، لممارستهن الرذيلة مع السائحين، بثلاث آلاف جنيه فى الساعة لكل منهن.

كان المقدم وليد عابدين قد تلقى بلاغا من النقيب أحمد معروف ضابط مباحث السياحة بالقبض على إحدى الساقطات تعمل ضمن شبكة دعارة، وأمر اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة واللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة العامة، والعميد أشرف يعقوب مديرإدارة سياحة جنوب سيناء بسرعة ضبط باقى أفراد الشبكة.

وخلال تفقد النقيب أحمد معروف ضابط مباحث الحالة الأمنية للسائحين بالمناطق السياحية شاهد إحدى الفتيات تقوم بحركات وإيماءات جنسية تثير غرائز السائحين وشهوة الرجال، وأثناء التوجه إليها سقط منها مبلغ مالى وبفحصة تبين أنه ثلاثة آلاف جنيه، وردت معلومات سرية تفيد أن الفتاة ضمن شبكة آداب وأنها جاءت من مصر إلى شرم الشيخ وأخريات لممارسة الرذيلة.

وبالكشف عن هوية الساقطة تبين أنها تدعى "نشوى.م." 39 عاما، مقيمة بالعمرانية جيزة، وأرشدت عن باقى أفراد الشبكة، تم إخطارالعقيد خالد المليجى رئيس مباحث جنوب سيناء، وتشكيل فريق بحث ضم المقدم وليد عابدين والرواد عمروهويدى وهيثم مجدى والرائد محمد سيف وتم تحديد أماكن باقى أفراد الشبكة، وألقت رجال المباحث القبض على المتهمة الثانية وتدعى "ندى .ع.أ" مقيمة بالقناطرالخيرية 23عاما، كما تم ضبط المتهمة الثالثة وتدعى رضا.ف.ع مقيمة القناطر الخيرية 34 عاما، وبمواجتهن اعترفن بأنهن جئن إلى شرم الشيخ لممارسة الدعارة بمقابل مادى، ويستخدمن وسائل التواصل الاجتماعى فى الاتصال بزبائنهن عن طريق إحدى السيدات، وتدعى سلوى، وشهرتها (الفاجرة) حيث تقوم بالاتفاق مع الزبائن وإرسالهن إلى شرم الشيخ، مقابل 3000 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإرشاد المتهمة ندا تم العثور على بعض الرسائل الصوتية المسجلة بينها وبين زعيمة الشبكة (الفاجرة)

>كما تم العثور على صور فاضحة بأجهزة المحمول لأعضاء الشبكة، وقلن إنهن يروجن الصور لراغبى المتعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

تم التحفظ على أجهزة المحمول والمبلغ المالى وتحرير المحضر رقم 11 أحوال السياحة، وإرسالهن إلى قسم أول شرم الشيخ لعرضهن على النيابة فتم تحرير المحضر رقم 169جنح شرم الشيخ، وبالعرض على النيابة قررالمستشار عمر شاهين رئيس النيابة حبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات وسرعة القبض على زعيمة الشبكة الملقبة بالفاجرة، وجددها قاضى المعارضات 15يوما.

- مباحث السياحة تسقط شبكة "الفاجرة" للدعارة بشرم الشيخ