سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يلتقى قنصل ليتوانيا لمناقشة الوضع السياحى

استقبل مساء أمس الخميس اللواء مصطفى صدقى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة "يوستاس فانوراش" القنصل الليتوانى بمصر، حيث ناقش الطرفين الوضع الأمنى والسياحى بالغردقة.

وأكد اللواء مصطفى صدقى السكرتير العام على أن الوضع الأمنى يسير بصورة طبيعية وأمنة، ولا توجد أى عوائق أمام استقبال مزيد من السياح، وأن ما يثار من وسائل الإعلام معينة عن سوء الوضع الأمنى بمصر والبحر الأحمر خصوصاً ما هو إلا لغط.

وأضاف السكرتير العام، أن مصر ماضية قدماً فى دفع عجلة التنمية، وأن كل ما يحدث من تشويه ما هو إلا عملية مغرضة لإجهاض التنمية بمصر .

ومن جانبه، أكد القنصل الليتوانى على أنه قد لمس الصورة الحقيقية للوضع الأمنى فى مصر، ليست بها أى مشاكل كما يثار إعلامياً.

وتبادل الطرفان الحديث عن إمكانية التعاون فى مجال السياحة وكيفية زيادة الأعداد القادمة من ليتوانيا للغردقة.

وفى نهاية اللقاء تبادل مع الضيف الدروع التذكارية، كما أهدى الضيف سكرتير عام المحافظة كتيب موجز عن تاريخ بلاده.