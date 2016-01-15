تمرد ثالث أفضل مدرب في العالم يربك حسابات حامل لقب كوبا أمريكا

(إفي): جاءت رغبة خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب تشيلي لكرة القدم في عدم استكمال مهمته لتضع حامل لقب كوبا أمريكا في مفترق طرق، لاسيما وأنه مقبل على مواجهتين هامتين للغاية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا أمام كل من الأرجنتين وفنزويلا يومي 24 و29 مارس المقبل على الترتيب.

ويرفض المدرب الأرجنتيني دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 3.6 مليون يورو من أجل فسخ التعاقد مع الاتحاد التشيلي للعبة، في الوقت الذي يتمسك فيه الرئيس الجديد للاتحاد، أرتورو صلاح، بهذا الشرط من أجل إطلاق سراحه حتى لا يرحل مجانا.

ويجد المسئول الأكبر عن اللعبة في البلد اللاتيني نفسه في وضع صعب في بداية حقبته، حيث يتعين عليه الطرق بيد من حديد، لاسيما، بعد الكارثة التي هزت الأوساط الكروية في تشيلي إثر تورط رئيس الاتحاد السابق، سرخيو خادوي، في فضيحة الرشاوي داخل الاتحاد القاري للعبة (كونيمبول).

وكان سامباولي قد جاء في المركز الثالث في لائحة أفضل مدربي العالم. بعد بيب جوارديولا الثاني ولويس إنريكي أفضل مدرب في العالم لعام 2015.

أيام سامباولي، الذي تولى منصبه في ديسمبر2012، على رأس الإدارة الفنية لـ"لاروخا" أصبحت معدودة، خاصة، بعد تصريحاته التي أطلقها في الأيام القليلة الماضية بأنه يشعر أنه "رهينة" داخل تشيلي مفصحا بشكل واضح عن نيته في الرحيل.

وأسدل الستار على الفصل الأخير من استراتيجية المدرب الأرجنتيني الإعلامية، وذلك بعدما نشر بيانا يتراجع فيه عن تصريحاته السابقة مؤكدا أنه سيقاضي وسائل الإعلام التي تحاول تشويه صورته ولكنه في الوقت ذاته لم يفصح عن مستقبله.

وبعد دقائق معدودة قام بعمل مقابلات مع ثلاث وسائل إعلامية مؤكدا خلالها أن مستقبله التدريبي سيكون خارج تشيلي.

وقال سامباولي "لا أشعر أنني في ظروف ملائمة تساعدني على الاستمرار في مكان أشعر فيه بالمهانة الكبيرة".

وأردف "أشعر أنني سأرحل. لقد قلت لرئيس الاتحاد أن موقفي أصبح مهددا بشدة".

ويشعر سامباولي، الفائز ببطولة كوبا أمريكا 2015 ، بالألم الشديد بعد تسريب الأرقام الخاصة بعقده للصحافة في الأيام الماضية ثم كشف النقاب عن علاقته برئيس الاتحاد السابق ووجود حساب بنكي له في إحدى دول الفردوس المالي يتم تحويل راتبه عليه فضلا عن الهدايا، والتي كانت بمثابة بداية النهاية لحقبة الأرجنتيني مع "لاروخا".

وأمام كل هذه السيناريوهات، فإن المخرج الوحيد يتمثل في التفاوض من أجل تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقد سامباولي، الذي استبعد أمس الأربعاء احتمالية دفعه كاملا لأن هذا يتطلب "سرقة أحد المصارف" وفق تعبيره.

ويجب إسدال الستار على هذا الجدل في أقرب وقت لأن المنتخب التشيلي مقبل على مواجهتين هامتين في تصفيات كاس العالم خلال شهر مارس المقبل، فضلا عن بطولة كوبا أمريكا في شهر يونيو والتي تستضيفها الولايات المتحدة بمناسبة مئوية البطولة.

في المقابل، سيجد مسئولو الاتحاد التشيلي صعوبة في إيجاد مدرب كبير يتناسب مع أهمية هذه التحديات في هذا الوقت من الموسم، في الوقت الذي تلمح فيه الصحافة المحلية لعودة الأرجنتيني الآخر مارسيلو بييلسا، على الرغم من عدم تأكيد صحة هذه المعلومة حتى الآن.

ولكن الحقيقة الوحيدة هي أن "حقبة سامباولي" شارفت على النهاية، حيث سيتعين ، في هذه الحالة، على المدرب الذي قاد المنتخب التشيلي للقبه الدولي الوحيد، الخروج من الباب الصغير.