3.7% زيادة فى الحمولات الصافية بقناة السويس خلال عام 2015

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن الحمولات الصافية للبضائع التى عبرت قناة السويس سجلت ارتفاعا بنسبة 3.7% لتبلغ 998.7 مليون طن صافي خلال عام 2015، مقابل 962.7 مليون طن صافي خلال عام 2014 بزيادة قدرها 36.0 مليون طن.

وأشار مميش، إلى أن إيرادات قناة السويس ارتفعت خلال عام 2015 مقومة بوحدة حقوق السحب الخاصة " SDR " بنسبة 2.7%، حيث بلغت 3687.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، مقارنة بمبلغ قدره 3590.7 ملـيون وحدة حقوق سحب خاصة عام 2014 ، بزيادة قدرها 96.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

وأوضح أن الإيرادات مقومة بالجنيه المصرى ارتفعت عام 2015 بنسبة 3.0%، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بـمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه مصرى، فيما ارتفعت الإيرادات مقومة باليورو في عام 2015 بنسبة 13.2%، حيث بلغت 4666.1 مليون يورو مقارنة بـمبلغ قدره 4121.4 مليون يورو في عام 2014 ، بزيادة قدرها 544.7 مليون يورو.

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