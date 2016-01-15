ملف – النني مدفعجي أخيرا

أعلن أرسنال الإنجليزي عن ضم المصري محمد النني من بازل السويسري اليوم الخميس أخيرا بعد مسلسل طويل من إنهاء الإجراءات.

محمد النني بطل الدوري السويسري مع بازل في المواسم الثلاثة الأخيرة لفت أنظار أرسين فينجر مدرب أرسنال ليضمه لصفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com ملفا شاملا لصفقة انضمام محمد النني وما تبعها من ردود أفعال.

صباح الخميس أعلن أرسنال عن الصفقة رسميا

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