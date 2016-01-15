أتليتكو مدريد: العقوبة ظالمة.. سنستأنف ضدها مهما كلفنا الأمر

(إفي): وصف رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني، إنريكي سيريزو، العقوبة المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النادي بمنعه من إبرام أي تعاقدات خلال فترتي انتقال مقبلتين، بأنها "ظالمة للغاية" مشددا في الوقت ذاته أنهم سيستأنفون "مهما كان الأمر" لأنهم "لم يخطئوا".

وقال سيريزو في تصريحاته قبل اجتماع الغداء الذي يجمعه برئيس نادي رايو فاليكانو، منافسه في مباراة مساء اليوم في إياب دور الـ16 لكأس الملك، "العقوبة سيئة للغاية سنستأنف ضدها مهما كان الأمر. نعتقد أننا على صواب ويجب قراءة قرار العقوبة جيدا من أجل دراسة الثغرات الموجودة فيه، نعتقد أنها كثيرة".

وأردف "لقد تم الحديث كثيرا عن هذا الأمر (العقوبة) ولكن لم يبلغنا أحد بشكل قاطع بها قبل اليوم. ولكن أكرر: سنستأنف ضدها ونعتقد أننا على صواب، أعتقد أنه ظلم كبير، وأن عدم التعاقد مع لاعبين جدد سيكون مشكلة كبيرة، لأن المواسم طويلة للغاية ودائما ما نحتاج للاعبين".

وأعلن الفيفا في بيان أن لجنة الانضباط "عاقبت ناديي أتليتكو مدريد وريال مدريد الإسبانيين لمخالفتهما اللائحة السارية بشأن انتقالات وقيد لاعبي كرة تقل أعمارهم عن 18 عاما".

ونبه البيان إلى أن العقوبة لا تشمل فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي في 31 يناير الجاري، "بالنظر إلى أنها انطلقت قبل صدور هذا القرار".

ولن يكون بمقدور ناديي العاصمة الإسبانية إبرام أي تعاقدات خلال فترتي انتقال مقبلتين (الصيفية لعام 2016 والشتوية لعام 2017)، وهي نفس العقوبة التي فرضتها على برشلونة من قبل في عام 2015 ولنفس الأسباب.

وتم التطرق في الحديث حول إمكانية تعاقد "الروخيبلانكوس" مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل أن تدخل عقوبة الفيفا حيز التنفيذ.

وقال سيريزو في هذا الصدد: "اعتقد أننا تعاقدنا مع جميع اللاعبين الذين كنا في حاجة إليهم"، حيث أجاب أيضا على التساؤل الخاص برفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وأوضح "يجب علينا أن نحمي ما هو ملكنا، وهم اللاعبون، واعتقد أننا سنتفاوض حول زيادة الشرط الجزائي، ولكن في الحقيقة لا أعرف".