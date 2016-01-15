ريال مدريد يرد على عقوبة الفيفا ببيان ناري من 3 نقاط

(إفي): نشر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا له اليوم الخميس أكد خلاله أنه سيستأنف "في جميع الهيئات الرياضية" ضد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع النادي من إبرام أي تعاقدات خلال فترتي انتقال مقبلتين، معتبرا إياها "غير منصفة على الإطلاق".

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد أرسلت إليه اليوم قرار العقوبة "بمنعه من إبرام أي تعاقدات خلال فترتي انتقال مقبلتين، بالإضافة إلى تغريمه 360 ألف فرانك سويسري (نحو 328 ألف يورو)" بداعي انتهاك القواعد المنظمة لانتقال لاعبين قاصرين أجانب.

واعتبر النادي، برئاسة فلورنتينو بيريز، أن العقوبة "غير منصفة على الإطلاق"، مؤكدا أنه سيستأنف ضدها "في جميع الهيئات الرياضية".

وأوضح النادي في بيانه الأسباب الثلاثة التي دفعت الفيفا لفرض هذه العقوبة، حيث قال أن الجانب المتعلق بإشراك لاعبين قاصرين أجانب دون 18 عاما بدون تسجيلهم في الاتحاد الإسباني للعبة "غير حقيقي على الإطلاق".

وأشار النادي الملكي إلى أن "جميع اللاعبين المشاركين أو الذين شاركوا في جميع مباريات فرق الناشئين، تم تسجيلهم في الاتحاد الإسباني قبل أن تطأ أقدامهم ارض الملعب، وهو الأمر الذي اعتمده الاتحاد في مكاتبات مرسلة إلى الفيفا يوم 17 أبريل عام 2015 ، كما و موضح في السجلات".

وفيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين أجانب دون 18 عاما، عن طريق تسجيلهم في إسبانيا للمرة أولى أو عن طريق التعاقد معهم من أندية خارجية، أكد النادي أن الأمر كان متوافقا "دائما" مع قواعد الفيفا.

وشدد بيان النادي أيضا أنه "فيما يتعلق باللاعبين الأجانب دون 12 عاما، فإن الاتحاد الإسباني قد أكد، حسبما أشار ريال مدريد، في إحدى المراسلات أنهم لا يحتاجون لإجراءات مختلفة عن نظرائهم الإسبان، وهو ما اقره الفيفا في إحدى الفاكسات التي رد بها على الاتحاد الإسباني يوم 17 أبريل لعام 2014".

وشدد البيان في آخر نقاطه أن النادي المدريدي أشار "دائما" في مراسلاته مع الاتحاد المحلي إلى أن جميع لاعبيه القاصرين "يحملون رخصة الاتحاد، كما هو موضح في ملفات الاتحاد المعتمدة بتاريخ 8 أبريل 2015".

وأعلن الفيفا اليوم الخميس في بيان أن لجنة الانضباط "عاقبت ناديي أتليتكو مدريد وريال مدريد الإسبانيين لمخالفتهما اللائحة السارية بشأن انتقالات وقيد لاعبي كرة تقل أعمارهم عن 18 عاما".

ونبه البيان إلى أن العقوبة لا تشمل فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي في 31 يناير الجاري، "بالنظر إلى أنها انطلقت قبل صدور هذا القرار".

ولن يكون بمقدور ناديي العاصمة الإسبانية إبرام أي تعاقدات خلال فترتي انتقال مقبلتين (الصيفية لعام 2016 والشتوية لعام 2017)، وهي نفس العقوبة التي فرضتها على برشلونة من قبل في عام 2015 ولنفس الأسباب.