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ضبط سيارتين محملتين بأسماك الأقفاص السمكية بكفر الشيخ

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ضبط سيارتين محملتين بأسماك الأقفاص السمكية بكفر الشيخ ضبط سيارتين محملتين بأسماك الأقفاص السمكية بكفر الشيخ
تمكن العميد محمد العادلى مأمور مركز فوة، الخميس، من ضبط سيارتين محملتين بأسماك الأقفاص السمكية فى كمين بالكوبرى العلوى الرابط بين مدينة فوة التابعة لمحافظة كفر الشيخ والمحمودية التابعة لمحافظة البحيرة، وتحرر المحضر 68 إدارى مركز فوة.

وكشف مصدر لـ "اليوم السابع" أن المسئولين عن البيئة والصحة بالمحافظة، تواجدوا أثناء التحفظ على السيارتين لمعرفة إن كانت الأسماك نافقة أم لا، خاصة أن نوع الأسماك التى تم ضبطها هى نفس الأسماك التى تربى فى الأقفاص السمكية، وهناك كميات كبيرة من الأسماك النافقة فى نهر النيل بفوة جراء إزالة الأقفاص السمكية خلال حملة مكبرة، قادها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ.
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