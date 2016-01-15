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بالفيديو.. خالد الجندى يطالب أثرياء العرب بشراء مواقع "التواصل الاجتماعى"

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بالفيديو.. خالد الجندى يطالب أثرياء العرب بشراء مواقع "التواصل الاجتماعى" بالفيديو.. خالد الجندى يطالب أثرياء العرب بشراء مواقع "التواصل الاجتماعى"
طالب الشيخ خالد الجندى، أثرياء العرب بشراء مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، موضحا أن العالم أصبح أسير لهذه المواقع نظراً لخطورتها على الدول العربية، لاسيما أن تسخير القنوات لزعزعة استقرار الدول وصناعة الفتن فى المجتمع أمر مخزى ومبكى فى آن واحد.

وفى تعليقه على اليوم العالمى لـ"خلع البنطلون" فى لندن، قال خالد الجندى، "القوى يخلع أى حاجة"، وتابع "لأن كلمته هتبقى مسموعة وتصرفه هيبقى مسموع ومحدش هيدقر يعترض عليه".

وعن تصريحات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين، بعدم خلع السيدات والفتيات ملابسهن أمام المرآة حتى لا يتحرش "الجن" بهن، وصف "الجندى" ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، على فضائية ""LTC، بأنها ظاهرة من ظواهر التطرف وهو "إلغاء للعقل" الذى ينجم عنه الإرهابى والانتحارى، "والعبط بقت صفة موجودة".

وشن الجندى هجوما على علاء حسانين قائلاً:"هؤلاء الدجالين يريدون أن يخاف الإنسان من ظله، فكيف سنبنى الحضارة؟"، وتابع "المؤسف إن اللى بيعبدوا البقر فى الهند وصلوا إلى الفضاء الخارجى، واللى بيعبدوا رب العالمين لسه بيخافوا من الحمام علشان العفريت".


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