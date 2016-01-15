بالفيديو ..أهالى البحيرة يحتفلون بإعادة"الطفل المخطوف".. والشرطة: دى هديتنا

سادت حالة من الفرحة بين أهالى مدينة إيتاى البارود، عقب تمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من استعادة طفل مخطوف بمدينة إيتاى البارود بعد 24 ساعة من خطفه والقبض على خاطفيه الذين طلبوا فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وحمل أهالى إيتاى البارود، الطفل عمرو خالد الشايط على أعناقهم مرددين الهتافات المؤيدة للشرطة ومنها "الشرطة والشعب إيد واحدة - الداخلية مية مية".

من جانبه قال رئيس مباحث البحيرة العميد خالد عبد الحميد، لأهالى إيتاى البارود :"دى هدية عيد الشرطة"، وطاف الأهالى بالطفل فى مسيرة جابت شوارع المدينة.

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>http://m.youm7.com/story/2016/1/14/بعد-نشر-صورته-باليوم-السابع-إعادة-طفل-طلب-خاطفوه-فدية-مليون-/2538989#.VpgUS-gVuf0

http://m.youm7.com/story/2016/1/13/صحافة-المواطن-قارئ-يشارك-بصورة-لطفل-متغيب-فى-إيتاى-البارود-ب/2536608#.VpgUYugVuf0