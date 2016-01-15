مصرع جندى بالقوات الخاصة الليبية بمحور بوعطنى ببنغازى

>لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة"، مصرعه اليوم الخميس، جراء خلل فنى داخل غرفة التحكم بالدبابة.

وقال المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية ،العقيد ميلود الزوى ،فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،إن جنديا بالقوات الخاصة يدعى مفتاح العقوري،لقى اليوم مصرعه بمحور بوعطنى أثر خلل فنى بغرفة التحكم بالدبابة،لافتا إلى أن جثمان العقورى نقل لمستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعي.

وأضاف أن الشهيد كان تابعا لمديرية أمن بنغازى وأنضم مؤخرا لقوات الصاعقة، وقال المتحدث الرسمى للقوات الخاصة إن الوضع الميدانى بمحاور القتال هادئ على الأرض،مشيرا إلى أن هناك قصفا جويا من قبل سلاح الجو على تجمعات ومواقع الإرهابيين.