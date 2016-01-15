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بسبب سؤال متكرر.. عبد الحفيظ منفعلا: ' سيبونا في حالنا '

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بسبب سؤال متكرر.. عبد الحفيظ منفعلا: ' سيبونا في حالنا ' بسبب سؤال متكرر.. عبد الحفيظ منفعلا: ' سيبونا في حالنا '

انفعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسبب "السؤال المتكرر" عن الراحلين عن صفوف الفريق.

الأهلي تعادل بصعوبة أمام الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وعقب المباراة وفي حديثه مع قناة الحياة 2 وضح انفعال عبد الحفيظ على سؤال (رحيل عمرو جمال؟) قائلا: "سيبونا في حالنا".

وأضاف "بعد كل مباراة نفس السؤال ونفس الإجابة. كفاية".

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قبل أن يتطرق عبد الحفيظ للحديث عن عمرو السولية قائلا: "مسألة وقت وسيتم الحديث مع المدير الفني".

وأضاف مجيبا عن استفسار حول (هل ينضم محمد ناصف إلى الأهلي؟): "إذا أردنا ضم اللاعب سنتحدث مع إدارة إنبي. إذا أردنا ذلك".

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