لو قلقان من الإنفلونزا.. اهتم بالنظافة وتهوية البيت وكل برتقال وعسل أبيض

الأنفلونزا والبرد من أكثر الأمراض التى تصيب الإنسان مع برودة الطقس فانخفاض درجات الحرارة يخلق البيئة الملائمة لانتشار الفيروسات والميكروبات.>يقول دكتور فادى سمير لوقا استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن تعرض الشخص للإصابة بالأنفلونزا وأدوار البرد فى فصل الشتاء يرجع لأسباب وعوامل عديدة أهمها":>• نشاط الفيروسات والميكروبات المسببة للإصابة بالأنفلونزا وأدوار البرد.>• ضعف المناعة خاصة عند الأطفال وكبار السن.>• الجلوس فى أماكن مغلقة يزيد من انتشار فيروس الأنفلونزا ونزلات البرد.>نصائح

وينصح د. فادى بمراعاة الإرشادات التالية لتجنب الإصابة "

>• غسل اليدين جيدا أكثر من مرة لتجنب الميكروبات والبكتريا والفيروسات.

>• تناول الأغذية المفيدة لتقوية المناعة والمتواجدة فى فيتامين سى مثل الليمون والبرتقال وكذلك العسل الأبيض .

>• الاهتمام بنظافة المنزل وتهويته جيدا بفتح النوافذ حتى يدخل الهواء والشمس وتخرج الميكروبات.