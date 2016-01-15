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كرة سلة – الأهلي يزيح الاتحاد في مباراة مثيرة ويتأهل لنهائي الكأس

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كرة سلة – الأهلي يزيح الاتحاد في مباراة مثيرة ويتأهل لنهائي الكأس كرة سلة – الأهلي يزيح الاتحاد في مباراة مثيرة ويتأهل لنهائي الكأس

تأهل الأهلي لنهائي مسابقة كأس عقب تغلبه على الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة من أربعة أشواط بنتيجة 89-84.

ويستعد الأهلي بذلك لملاقاة سبورتنج الذي كان قد تأهل في وقت سابق، ويلتقي الفريقان مساء يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة بصالة هيئة قناة السويس.

وجاءت المباراة مثيرة في أحداثها فقد أنهى الاتحاد الشوط الأول منتصرا بنتيجة 22-20، والثاني بنتيجة 44-38.

قبل أن يستفيق الأهلي ويفوز بالشوط الثالث بنتيجة 67-65، وتلاه بالرابع بنتيجة 89-84.

ليكون الناتج الإجمالي في النهاية هو فوز الأهلي بنتيجة 214 مقابل 215 للاتحاد.

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