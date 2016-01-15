حوار – ميدو: هدفي؟ كهربا يدافع وشيكا يرعب وحازم يكملني.. وانظروا لما يفعله جوارديولا

هناك فارق كبير بين تجربة أحمد حسام "ميدو" وهو يقود الزمالك في ولايته الأولى وتلك التجربة التي بدأها مع حازم إمام في رحلة المحافظة على درع الدوري داخل مقر الفرسان.

هذا الفارق يحكي عنه ميدو في حوار مطول أجراه مع المركز الإعلامي لنادي الزمالك. ويقدم فيه أفكاره للفريق ورؤيته عن اللاعبين وتكامله الاستثنائي مع حازم إمام.

وينقل FilGoal.com أبرز ما جاء على لسان ميدو في المحاور الآتية.

• ما هى الطريقة المثلى التى تتناسب مع الفريق وتعتمد عليها؟

طريقتان (4-2-3-1) وتتغير بحسب سير اللقاء إلى (4-3-3)، وهو ما أدينا به المباراتين الماضيتين أمام كل من ا

• هل الأداء متذبذب؟

الفريق يمر حاليا بارتباك تكتيكى لاختلاف المدارس التدريبية، فقد قمت بتغيير طريقة اللعب، "فكل شيخ وله طريقته" كما يقال.

ومهمتى أنا بمعاونة الجهاز الفنى تحفيظ الطريقة الجديدة للاعبين.

قبل أن يصل الجهاز الفني الحالي كانت هناك مشكلة نفسية وفنية مع احترامي الكامل للمدير الفني البرازيلي السابق ماركوس باكيتا.

• وماذا عن عدم ثبات التشكيل والخطة في الزمالك؟

أقول لهؤلاء، هل تعلمون أن جوارديولا فى أخر 97 مباراة له مع بايرن ميونيخ الألمانى لم يخض مباراتين متتاليتين بتشكيل واحد.

أنا أشركت 21 لاعبا فى المباريات التى خضتها وقت أن كنت مديرا فنيا للإسماعيلى حتى رحيلي، وهذه فلسفتي. فهذا الموسم إستثنائى.

نلعب مباراة كل 3 أيام، وعلي كمدير فني تجنب الإجهاد والإرهاق، فكل مباراة لها ظروفها وكل فريق منافس وله اللاعبين والأسلوب المناسب له.

فعلى سبيل المثال مباراة إنبي الماضية، كان لزاما علينا أن نسيطر على وسط الملعب، ولهذا السبب لم أدفع بشيكابالا إلا فى الشوط الثانى، فأنا أدير المباريات ولا أنظر لأسماء اللاعبين، وهذه رسالتي لكل لاعب بالفريق.

الداخلية وإنبى، وهاتين الطريقتين مناسبتين للاعبين بالفريق.

• ماذا عن معروف وعبد الخالق وكهربا وإبراهيم صلاح؟

معروف يوسف باق مع الفريق ولن يرحل ولن نستغنى عنه. فهو لاعب فى وسط الملعب مميز جدا ولا غنى عنه.

معروف يستخلص الكرة من المنافس ويؤدى بامتياز تحت الضغط، وبالفعل أفكر فى تغيير مركزه، ولكن هذا لن يحدث "فى يوم وليلة"، وأنتظر الوقت المناسب لذلك.

أرى أن إبراهيم عبد الخالق لاعب مميز جدا، وتم ظلمه كثيرا. ولمست فيه أنه يرغب أن يكون اللاعب رقم "8" بالفريق.

ولهذا قمت بتطوير أداءه بعض الشيئ، فقد أصبح يستخلص الكرة من المنافس بدون مجهود بعكس الماضى، هو وطارق حامد، كما قمت بتطوير الأداء الهجومى لطارق حامد.

حاليا أعمل على تحفيظ كهربا كيف يدافع ويؤدى بشكل جماعى، وما هو التوقيت المناسب لأن يأخذ المخاطرة، وهذا ما سيظهر بشكل كبير بداية من مباراة الشرطة المقبلة.

أما باسم مرسي، فأقولها بصوت عال، إنه المهاجم الأول في الزمالك. وسيكون مؤثرا على شباك المنافسين والبداية ستكون أمام اتحاد الشرطة السبت المقبل، انتظرونا.

كذلك ليس هناك تجميدا لإبراهيم صلاح، كما أنه لا توجد أي مشكلة معه.

كل ما فى الأمر أنه طلب مني ومعه أحمد حسن مكي السماح لهم بالإعارة إلى سموحه ولكننى رفضت لحاجة الفريق لهم.

• وماذا عن شيكابالا؟

هدف شيكا في إنبي صعب جدا إحرازه من هذه الزاوية، ولكنه يبين قيمة شيكابالا.

فقد أصريت على ضمه لصفوف الإسماعيلى لأنه تغير كليا عن السابق، كما لمست تغيير فكره، فقد أصبح حاليا قائد الزمالك، فهذا ليس بالأمر الهين.

كما أن لاعبى أندية الدورى حاليا تهاب شيكابالا من حيث المهارة والمستوى.

• الفارق بين الولاية الأولى والثانية

عندما توليت تدريب الزمالك فى 2014 كانت هى التجربة الأولى لى فى عالم التدريب، وأعترف بأننى كان لدى بعض الأخطاء وهذا طبيعى جدا.

هذه الفترة تزامنت مع المرحلة الانتقالية للزمالك، فقد كان يمر النادى بخوض الانتخابات لاختيار مجلس جديد، وكانت مشكلة كبيرة بالنسبة لي.

ذلك بعكس الفترة الحالية التى توليت خلالها القيادة الفنية، فالنادي فى حالة استقرار مادي والفريق الأول لديه أفضل لاعبين فى مصر، ولدى الأدوات والبدائل.

أنا اكتسبت خبرات أكثر فى التعامل مع مرتضى منصور رئيس النادى والتعاون بيننا ناجح لأبعد حد، ولا أنكر أننى "محظوظ" بالعمل مع أعضاء الجهاز الفنى الحالي، فهم بحق من أبناء النادى المخلصين، بجانب أنهم نجوم كبار تلتف حولهم الجماهير، كل هذه العوامل تؤدى فى النهاية إلى النجاح.

حين أتيت في الولاية الثانية كذلك كنت أكثر خبرة بعد تدريب الإسماعيلي، وكنت أعلم أن هدفي الأول معالجة الأمور نفسيا وفنيا لدى اللاعبين.

كان لدي الشجاعة خلال المباراتين الماضيتين أمام كل من الداخلية وإنبى وهو ما انعكس بدوره على أداء اللاعبين فى الملعب، ونجحت فى توصيل رسالة للاعبين مفادها "أننى أثق فى قدراتكم الفنية والبدنية".

وأحمد الله على التوفيق فى هاتين المباراتين اللتان أعتبرهما من "المطبات الصعبة"، وأعترف بوجود أخطاء ولكننا سنعمل على تفاديها خلال اللقاءت المقبلة وأولها مباراة إتحاد الشرطة السبت المقبل.

• ماذا عن أدوار الجهاز الفني وخاصة حازم إمام؟

علاقتي بحازم فريدة من نوعها. كلانا يجتمع على حب الزمالك والإخلاص له، بجانب أننا بالبلدي كده "شبعانين ومعندناش نقص".

كلانا يكمل الآخر هو هادئ وذكي، عكسي. فأنا ذكي أيضا ولكننى عصبي جدا.

نحن نتناقش معا فى كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق.

ولا أنكر الدور الكبير الذى قام به حازم إمام فى لم شمل اللاعبين فور تولى مسؤولية الفريق.

وللعلم حازم إمام لم يفكر فى دخول المجال التدريبى من قبل مع أى أحد غيري، فأنا من عرضت عليه الفكرة، كما أننى عرضت فكرة تعيين حازم إمام رئيسا للجهاز الفنى على المستشار مرتضى منصور، لأننى أعتبر حازم "أيقونة" الزمالك.

وحين توليت المسؤولية قمت بتوزيع الأدوار.

فالأمور الإدارية ومستحقات اللاعبين تخص عبد الحليم على الذى أعتبر أن دوره مهم جدا داخل الجهاز الفنى.

كما يعتبر حاز إمام رئيس الجهاز الكرة وحلقة الوصل بين أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمى باسم النادي والمشرف على الفريق الأول وبين مجلس الإدارة.

ولحازم إمام جزء فني، فهو مدرب عام بجانب أنه مديرا للكرة، وله اختصاصات فنية، بجانب محمد صلاح، وعلى الجميع أن يعلم ذلك.

استراتيجية

أتمنى استقدام مهاجم صغير صاحب مهارة عالية أستفيد به فنيا ثم بعد ذلك تسويقيا.

ثانيا أن يكون الحارس الثالث بالفريق الأول صغير السن.

ثالثا تصعيد 4 ناشئين مميزين للفريق الأول كل أسبوعين، حتى نصل في آخر الموسم لتصعيد 10 ناشئين مميزين للفريق كما أننا سنتابع المباريات المهمة للناشئين لاختيار الأفضل، وسيتم ذلك عن طريق الربط بين قطاع الناشئين والفريق الأول، وهو ما أقوم به حاليا مع أحمد عبد الحليم رئيس القطاع.

وللعلم فقد قمت بتصعيد 18 ناشئا للفريق الأول خلال تواجدى على رأس الإدارة الفنية عام 2014، وهو ما أود تنفيذه هذه المرة أيضا.