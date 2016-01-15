بالفيديو.. مرتضى منصور:سأطالب بإحترام كرامة الإنسان باقسام الشرطة حتى لو متهم

قال المستشار مرتضى منصور، النائب البرلمانى، إن استراتيجياته داخل لجنة حقوق الإنسان التى يترأسها بمجلس النواب، تتمثل فى عدم انتهاك الحقوق داخل أقسام الشرطة ويجب أن يعامل الإنسان بكرامة واحترام حتى إن كان متهماً.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، على فضائية "LTC"، أنه ضد التعذيب والإرهاب المعنوى الذى يحدث مع المتهم داخل أقسام الشرطة، مضيفاً :"ولو دخلت السجن محكوم عليك، يجب أن تعامل كبنى آدم، وليك كل الحقوق، فرشك نضيف.. أكلك نضيف.. زيارة محترمة.. تليفون علشان تتصل بأسرتك، ثم مسكن نضيف وصرف صحى ومستشفى محترمة تعالج فيها أولادك".

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سيسعى لإغلاق المجلس القومى لحقوق الإنسان بالدولة، لأن هناك من يتلقى تمويلاً خارجيا منها .

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مرتضى منصور لنجله أحمد بـ"صح النوم": ماتقوليش "بابا" أنت عضو برلمانى زميل

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