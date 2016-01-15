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سما المصرى: "لو اتعرض عليا فيلم فيه بوس هرفض لأنى معرفش أعمله غير طبيعى"

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سما المصرى: "لو اتعرض عليا فيلم فيه بوس هرفض لأنى معرفش أعمله غير طبيعى" سما المصرى: "لو اتعرض عليا فيلم فيه بوس هرفض لأنى معرفش أعمله غير طبيعى"
قالت الفنانة سما المصرى، إنها لم تتوقع نجاح المخرج خالد يوسف فى الانتخابات، لأنه يُنظر له على أنه يخرج أفلام "بوس وأحضان" ولكنه خالف التوقعات ونجح بجدارة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بالألوان الطبيعية" على فضائية "دريم" مع الإعلامية نادية حسنى: لو عرض خالد يوسف عليّا دور فى فيلم جرئ به مشاهد بوس سأرفض، ده تمثيل، وأنا ماعرفش أعمله غير لما يكون طبيعى".

وأشارت سما المصرى، إلى أن الغناء والرقص والتمثيل فن، ويمكن الاختلاف على بعض المشاهد، ولكنه فى النهاية تقديم فن، قائلة إنها كانت توظف الحالة السياسية فى عصر الإخوان. وأوضحت أنها من القلائل الذين يتحدثون بصراحة.

وأوضحت: "أنا انتقدت الإخوان فى عزهم، وشنبات كتير فى البلد كانوا مريحين، وهم نفس الشنبات بتنتقدنى دلوقت، بينقوا من الديمقراطية اللى هم عاوزينه".


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