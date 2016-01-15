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بعد نشر صورته باليوم السابع.. إعادة طفل طلب خاطفوه فدية مليون جنيه بالبحيرة

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تمكن منذ قليل، ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من استعادة طفل مخطوف بمدينة إيتاى البارود بعد 24 ساعة من خطفه ونشر صورته فى "اليوم السابع"، من خلال خدمة صحافة المواطن، وتم القبض على خاطفى الطفل .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث يفيد بتلقيه بلاغ من الدكتور خالد الشايط بتغيب نجله " عمرو" ، وعدم ذهابه للامتحان بالمدرسة.

وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والمقدم حازم خيري مفتش المباحث، والرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث قسم شرطة إيتاي البارود، لكشف ملابسات تغيب الطفل .

و نجحت الأجهزة الأمنية قبل قليل فى القبض علي المتهمين بخطف الطفل و إعادته لأسرته و جار تحرير محضر بالواقعة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>صحافة المواطن.. قارئ يشارك بصورة لطفل متغيب فى إيتاى البارود بالبحيرة

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مصر 365