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مرتضى منصور للنائب إلهامى عجينة:"احتشم ..النائبات مش جوارى فى بيتك"

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مرتضى منصور للنائب إلهامى عجينة:"احتشم ..النائبات مش جوارى فى بيتك" مرتضى منصور للنائب إلهامى عجينة:"احتشم ..النائبات مش جوارى فى بيتك"
شن المستشار مرتضى منصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوما عنيفا على النائب البرلمانى إلهامى عجينة بسبب مطالبته نائبات البرلمان بـ"الاحتشام" داخل مجلس النواب، قائلاً "احتشم انت، دول مش جوارى فى بيتك، وخلى بيتك يحتشم قبل ما تبدأ بالنائبات".

وأضاف منصور: "أنت راجل كنت عايش فى هولندا ومعاك جنسية مزدوجة، كفاية هجص، وتخش المجلس تحترم نفسك لما تتكلم عن السيدات النائبات الفاضلات وبلاش منظرة".

وتابع "منصور" موجها حديثه للنائب إلهامى عجينة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، على فضائية ""LTC: "انت اطردت من مجلس الشعب قبل كده، ولولا هذا الدستور اللى أنا مش موافق عليه مكنتش دخلت المجلس".

ووجه مرتضى منصور التحية للنواب السلفيين تحت قبة البرلمان، بسبب عدم افتعالهم لأى مشكلات داخل المجلس حتى الآن فضلا عن أدائهم الجيد، فيما وجه "مرتضى"، حديثه للمستشار سرى صيام عضو مجلس النواب، "اهدى شوية، وإذا كنت مستكتر على الدكتور على عبد العال أن يكون رئيساً للبرلمان فتقدم باستقالتك لأنك معين".
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