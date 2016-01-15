زينة:حكم النسب اعتمد على إثبات الزواج..و"ربنا يكفى البنات شر عديم الرجولة"

توجهت الفنانة زينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" برسالة شكر إلى القضاء الذى أظهر الحق فى قضية اثبات نسب توأمها إلى والدهما الفنان أحمد عز وذلك بعد تداول القضية فى أروقة المحاكم عدة أشهر.

وقالت زينة: "بشكر القضاء المصرى العظيم اللى أظهر الحق، الحمد لله، عاوزة أوضح حاجة علشان الكذب المستمر، الحكم الحمد لله بيعتمد على إثبات الزواج وبناء عليه تم إثبات النسب أنا كنت ملتزمة الصمت وتعرضت للإشاعات الحقيرة، وكنت بشوف اللى بيتقال عليا والحقيقة، أنى كنت واثقه فى عدل ربنا.. الحمد لله".

وأضافت، "الانتصار ده مش انتصار ليا لوحدى، ده للستات كلهم، القضية دى فى منها كتير، بس قضيتى اتحولت لرأى عام علشان أنا مشهورة والطرف التانى برده، نفسى كل ست مظلومة تاخد حقها حتى لو غلطت واتجوزت واحد عديم الضمير والإنسانية، وكداب حتى فى النفس اللى بيتنفسه، وربنا يكفى كل البنات شر عديمى الرجولة ويكرمهم بناس محترمة تحافظ عليهم، وأكيد فى ناس محترمة كتير،

>يارب يستر كل البنات ويحفظهم".

و أكملت تعليقها "ربنا أظهر الحق الحمد لله، وأنا عاوزة أعيش وأربى ولادى وأشوف شغلى وأنسى الأيام السودة اللى شفتها من أول الجواز لغاية يوم الحكم، مش عاوزة أسمع أسم أبو أولادى ده تانى، ولا حتى حد يغلط فيه، علشان مايصحش للأسف علشان ولاده، وربنا كبير ولسه حسابه عند ربنا الله يكون فى عونه بقى ساعة الحساب اللى مافيهاش معجبات".

و اختتمت تدوينتها "فرحت الناس بظهور الحق أكتر حاجه حسستنى أن الناس معايا أو تحديداً مع الولاد، مين ممكن يعادى أطفال ويظلمهم غير جاحد شيطان فرخة حتى محصلش دجاجة".

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