محافظة السويس: بدء تطوير 6 كيلو مترات بالمنطقة الاقتصادية

أعلنت شركة تيدا مصر بدء أعمال تطوير 6 كيلو مترات بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس بإجمالى استثمارات قدرها 230 مليون دولار بحضوراللواء حلمى الهياتمى محافظ السويس وناصر فؤاد ممثلا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومجدى غازى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وعادل أيوب رئيس شركة التنمية الرئيسية وغريب جودة رئيس حى عتاقة.

وأكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس فى بيان إعلامى، أن شركة تيدا مصر علامة بارزة للتعاون الاقتصادى المشترك من الجانب الصينى من خلال خبراتها العالمية بإنشاء مجتمع صناعى خدمى سياحى متكامل تفعيلا لبرتوكول التعاون بين محافظة السويس ومقاطعة تيان جين لتطوير المنطقة البالغ مساحتها 1.3 كيلو متر ونجحت فى جذب أكثر من 31 شركة ومشروعا صناعيا لكبرى الشركات العالمية إلى جانب إنشاء 25 مصنعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات متعددة باستثمارات 900 مليون دولار وتوفر فرص عمل متميزة لشباب السويس الماهر ، بالإضافة إلى إنشاء مبنى خدمات متكامل للمستثمرين على مساحة 16 ألف متر مربع يتكون من 8 طوابق للخدمات الإدارية والنقل البحرى والتخليص الجمركى والدعاية والإعلان والتدريب و3 بنوك عالمية وفندق ومجموعة مطاعم ونادى صحى ومنطقة ترفيهية .

وأشار محافظ السويس إلى أن هذه الاستثمارات الصينية الجادة تعبر عن إرادة الحضارتين المصرية والصينية والرغبة المشتركة فى تعزيز التعاون بين البلدين مؤكدا أن اهتمامنا بتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات التصدير وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى، وتوفير فرص عمل جيدة لشباب السويس وتحقيق نموذج محترم للمشاركة المجتمعية فى دعم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها للمواطنين على الأرض الطيبة التى ساهمت فى صنع الحضارة المصرية القديمة مع الحضارة الصينية العريقة فى الشرق .

جاء ذلك فى المؤتمرالذى عقد بفندق "سويس إن" بمنطقة التعاون الاقتصادى والتجارى، بين مصر والصين فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، حضر من الجانب الصينى ليو أى مين رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصرووفد من شركة «تيدا» و وى جيان كينج الرئيس التنفيذى لشركة تيدا ومديرى عموم الشركة ونائبا عن الممثل التجارى لسفارة الصين وعدد من المستثمرين بمنطقة تيدا الحرة.

وأعلن "ليو أى مين" رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصر لتطوير المناطق الخاصة عن انتهاء تطوير المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية التجارية بغرب خليج السويس قائلاً: إن 2016 عام تاريخى بالنسبة للعلاقات المصرية الصينية حيث سيشهد زيارة تاريخية للرئيس الصينى لمصر سيتم خلالها افتتاح المرحلة الأولى من منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى التى تعتبر أكبر مشروع تعاون مشترك بين مصر والصين، على الأراضى المصرية ورمز للتنمية والتعاون المشترك بين البلدين.

وأكد رئيس شركة تيدا خلال المؤتمر صحفى بمنطقة التعاون الاقتصادى التجارى بمنطقة غرب خليج السويس، إلى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 1.3 كيلو متر مربع، والبدء فى المرحلة الثانية من المنطقة التوسعية والتى ستكون على مساحة 6 كيلو متر مربع، والتى سيتم تطويرها على 6 مراحل بقيمة استثمارية 230 مليون دولار وهى قيمة الإنشاءات لجذب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار، لتحقيق مبيعات من 8 إلى 10 مليار دولار وتوفر 40 ألف فرصة عمل.

وأعلن رئيس شركة تيدا مصر عن دعم مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب بتخصيص نسبة 1% من إيرادات مدينة الملاهى والفندق لصالح مرضى القلب مساهمة ومشاركة مجتمعية من الشركة لشعب مصر وأيضا التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لعلاج الأطفال المصابين بمرض القلب .

يذكر أن شركة «تيداللاستثمار» الصينية المالكة لـ«تيدا مصر»، وقعت فى ديسمبر 2013- عقد تطوير 6 كيلومترات مربع بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس مع شركة التنمية الرئيسية التابعة لهيئة منطقة شمال غرب السويس، المطور الرئيسى للمنطقة، ونص العقد على قيام شركة تيدا بتطوير المنطقة على 3 مراحل بواقع 2 كم2 فى كل مرحلة.



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