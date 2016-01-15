اعتقال 11 حارس أمن موريتانى تسببوا فى فرار قيادى بالقاعدة

>أحال قاضى التحقيق فى موريتانيا أحد عشر حارس أمن بينهم 4 ضباط وامرأة إلى السجن بتهمة التفريط فى حراسة السجن مما تسبب فى فرار القيادى بتنظيم القاعدة الشيخ ولد السالك المحكوم عليه بالاعدام بسبب قضايا إرهابية.

وذكرت قناة العربية أن مجلس الوزراء الموريتانى اجرى اليوم الخميس تغييرات بالادارة العامة للسجون على خلفية عملية فرار ولد السالك، حيث تم تعيين مولاى عبد الله باب مديرا للسجون بموريتانيا خلفا لمديرها السابق الشيخ ولد ايهاه الذى تم تعيين نائبا عاما بنواكشوط الشمالية ،كما تم تكليف القاضى أحمد ولد عبد الله بمنصب المدير العام المساعد للسجون.

ولا زالت السلطات الأمنية تبحث عن السجين ولد السالك الذى فر من السجن المدنى بنواكشوط فى 31 ديسمبر 2015، وحكم القضاء الموريتانى على ولد السالك بالإعدام بعد القبض عليه فى إطار عملية "تفجير نواكشوط" عام 2011، التى كانت تستهدف اغتيال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز.