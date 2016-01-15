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القوى الأمنية اللبنانية تعلن اعتقال شخصية بارزة على صلة بالقاعدة

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القوى الأمنية اللبنانية تعلن اعتقال شخصية بارزة على صلة بالقاعدة القوى الأمنية اللبنانية تعلن اعتقال شخصية بارزة على صلة بالقاعدة

>قالت القوى الأمنية اللبنانية اليوم الخميس إنها ألقت القبض على بلال كمال مزهر العضو البارز بجماعة متشددة على صلة بتنظيم القاعدة شنت هجمات داخل البلاد.

ووصف مصدر أمنى مزهر بأنه "صيد ثمين" مقرب من سراج الدين زريقات قائد كتائب عبد الله عزام. واعتقل مزهر وهو لبنانى فى عملية خاصة بمنطقة الناعمة جنوبى بيروت، وقال المصدر لرويترز "هذه العملية الخاصة جزء من حملة أوسع لاعتقال إرهابيين وكل من لهم صلة بالجماعات الإرهابية."

وأعلنت كتائب عبد الله عزام- التى سميت تيمنا بفلسطينى اعتبر المرشد الروحى لأسامة بن لادن زعيم القاعدة الراحل- مسؤوليتها عن هجمات فى المنطقة بينها تفجير انتحارى مزدوج فى السفارة الإيرانية ببيروت عام 2014.

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مصر 365