اخبار الأردن اليوم.. مجلس النواب يوافق على الموازنة الجديدة

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، من ضمنها، بحث الملك عبدالله الثانى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى، الخميس، تطورات الأوضاع فى المنطقة، لاسيما ما يتصل بالحرب على الإرهاب، والجهود الإقليمية والدولية فى هذا المجال.

كما تناول الرئيس بوتين، خلال الاتصال، مستجدات الأزمة السورية، وجهود المجتمع الدولى الهادفة إلى إيجاد حل سياسى شامل لها.

ومن أخبار الأردن اليوم أيضا ، أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروعى قانونى الموازنة العامة لسنة 2016، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه، فى جلسة مسائية اليوم الخميس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

كما أقر النواب توصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروعى الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2016.

ومن أخبار الأردن اليوم ، وفاة شخص وأصيب 22 آخرون بحوادث متفرقة بمناطق مختلفة من المملكة، ووفق بيان لإدارة الإعلام والتثقيف الوقائى بالدفاع المدنى، فإن شخصا يبلغ من العمر(25 عاما) توفى جراء إصابته بجروح وكسور بالغة فى مختلف أنحاء الجسم بحادث تدهور تعرضت له مركبته على طريق إربد – الحصن، ونقلت فرق الإسعاف فى إربد جثة المتوفى إلى مستشفى الراهبات الوردية.