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ضبط تشكيل عصابى سرق مشغولات ذهبية من شقة بالغردقة

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ضبط تشكيل عصابى سرق مشغولات ذهبية من شقة بالغردقة ضبط تشكيل عصابى سرق مشغولات ذهبية من شقة بالغردقة
تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاث أشخاص سرق مشغولات ذهبية من أحدى الشقق السكنية بالغردقة عن طريق المفتاح المصطنع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تقدم موظفة بديوان عام محافظة البحر الاحمر ببلاغ لقسم شرطة ثان الغردقة تفيد فيه سرقة مشغولات ذهبية عباره عن 6 غويشه ، أنسيل ، خاتم " من الشقة خاصتها الكائنة بحفر الباطن عن طريق المفتاح المصطنع.

تم تشكيل بحث برئاسة الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة وأسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " ادهم. م " 15 سنة عاطل و " محمود. س" 17 سنة عاطل و " إسلام. ع " 16 سنة عاطل ومقيمين الدهار الغردقة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية للقبض عليهم وتم ضبطهم وضبط المسروقات بإرشادهم تحرر عن الواقعة المحضر رقم 115 /2016 جنح ثان الغردقة وأخطرت النيابة العامة.

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