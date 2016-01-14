محافظ البحر الأحمر يشارك فى الملتقى السياحى العربى بالسعودية

غادر اليوم الخميس اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، للمشاركة فى الملتقى السياحى العربى الأول بالمملكة العربية السعودية ، ورافق المحافظ ممثلون من جميع الجهات المعنية بالشأن السياحى، كذلك مسئولون من منتجع سهل حشيش وسومة باى بالغردقة.

تأتى تلك المشاركة لدعم وتنشيط السياحة العربية بالبحر الأحمر، ودعما لجهود المبادرة التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين نهاية العام الماضى تحت عنوان "مليون زائر سعودى لمصر" بنهاية 2016 .

يذكر أن محافظة البحر الأحمر شاركت فى الكثير من الفعاليات السياحية العربية العام الماضى، على سبيل المثال المشاركة فى سوق السياحة العربية بدولة الإمارات مارس 2015 .

ويقام الملتقى العربى السعودى فى العاصمة السعودية بالرياض، ويعقد على مدى يومين 15-16 يناير الجارى تحت اسم "ملتقى رواد صناعة السياحة"، ومن المقرر أن تكون مصر ضيف شرف المعرض العام الحالى، وتعد منتجعات مدينة الغردقة، مقصدا هاما للسياحة العربية، حيث حصدت الغردقة جائزة أفضل مقصد عربى لعام 2014 ، بينما حصدت مدينة شرم الشيخ نفس الجائزة لعام 2015 .

وقال الخبير السياحى سامح سعد إن الملتقى يقام تحت رعاية وزارة السياحة والتراث السعودية، مضيفا أن المعرض يقام تحت رعاية السفارة المصرية فى الرياض وهيئة تنشيط السياحة المصرية التى يشارك رئيسها سامى محمود فى الملتقى، بالإضافة إلى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء ووزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وأوضح أنه من المقرر أن يفتتح الأمير سلطان بن سلمان وزير السياحة والتراث السعودى هذا الحدث الهام الذى يعد أول ملتقى سياحى متخصص يخاطب الجمهور والشركات السياحية والفنادق ويقام فى مدينة الرياض ويساند مصر سياحيا.

ولفت إلى أنه تم تخصيص جزء هام من المعرض ليستضيف عددا كبيرا من المنتجعات والشركات السياحية المصرية، مما سيعطى الفرصة للمجتمع السعودى فى التعرف على الوجهات السياحية التى لم تقدم له من قبل، وعلى سبيل المثال مدينة الغردقة وسهل حشيش وسومة باى ومرسى علم والأقصر وأسوان والفنادق العائمة وشرم الشيخ.

وأكد سعد أن الملتقى يعد منصة مهنية فعاله للقاء كبار رواد القطاع السياحى فى دول الخليج حيث تم التأكد من اشتراك العديد من الشركات والهيئات السياحية الرسمية فى دول الخليج العربى، وأشار إلى أنه يعد من أهم الفعاليات التى تساهم فى دفع حركة السياحة إلى مصر قبل إجازة الربيع منتصف العام التى تبحث فيها العائلات عن مقصد خارج المملكة للسفر العائلى مما يحقق أعلى الفرص فى التسويق السياحى لمصر.

واعتبر أن الملتقى سيكون فرصة كبيرة لتسويق المقاصد السياحية المصرية وإقناع جمهور الحاضرين بالمزايا التى يبحث عنها السائح العربى أو المصرى المقيم فى المملكة مما سيوجه تفكيره لزيارة المناطق السياحية، ووضعها على الخريطة السياحية للسوق السعودى.

>