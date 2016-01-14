بالصور.. ظهور أسماك نافقة بنهر النيل بفوه فى كفر الشيخ للمرة الثانية

ظهرت كميات كبيرة من الأسماك النافقة، فى نهر النيل أمام مساكن الشرفاء بمدينة فوه، اليوم الخميس، وتراكمت الأسماك النافقة في نهر النيل ولم يتحرك أحد من المسئولين لانتشالها، مما دفع عدد من التجار لإستخراج عدد منها، وهناك مخاوف من بيعها في الأسواف بمدن فوه ومطوبس ودسوق.

من جانبه، قال حسن أحمد دربالة، عضو المجلس المصرى للقيادات الشبابية بفوه، إن هناك كميات كبيرة من الأسماك النافقة ظهرت، اليوم الخميس، أمام مساكن الشرفاء المقابلة لنهر النيل ومازالت موجودة ولم يتم انشالها .

وأوضح أحمد هانى، منسق المجلس المصري للقيادات الشبيابية بفوه، ،أن:" نفوق الأسماك يزداد في نهر النيل بفوه، لزياد نسبة الأمونيا في مياه النيل وطالبنا تكراراً ومراراً منع مصانع كفر الدوار من القاء ملوثاتها فى مياه النيل، وفتح قناطر أدفينا لصرف المياه الملوثة وفتح القناطر الخيرية فرع رشيد لضخ المياه غير الملوثة ، لكن المسئولين بالمحافظة وبمجلس مدينة فوه وبإدارة حماية النيل لم يستمعوا لمطالبنا ، مما زادت نسبة التلوث ونفوق الأسماك".



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