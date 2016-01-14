إيران تقول إنها أزالت قلب مفاعل آراك

قال التلفزيون الإيراني إن طهران أزالت قلب مفاعل آراك النووي وإن مفتشين من الأمم المتحدة سيزورون الموقع يوم الخميس للتحقق من هذه الخطوة الضرورية لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العظمى.

وبإزالة قلب مفاعل آراك ستنتهي بدرجة كبيرة قدرة إيران على إنتاج بلوتونيوم بدرجة نقاء تسمح باستخدامه في تصنيع قنبلة نووية وكانت من أصعب القضايا في المفاوضات النووية الطويلة بين إيران والقوى العالمية الست.

وبحسب رويترز قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “أزيل قلب مفاعل آراك… وسيزور مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع للتحقق من ذلك ورفع تقرير للوكالة… نحن جاهزون ليوم تنفيذ الاتفاق.”

وأضاف كمالوندي أن “يوم التنفيذ” سيأتي “قريبا جدا” حين تخفف العقوبات الدولية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي بموجب اتفاق يوليو 2015.

وفي واشنطن قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “أعتقد أننا اقتربنا جدا” من يوم التنفيذ.

وأكد كيربي أيضا أن إيران صبت خرسانة في قلب المفاعل. كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد قال يوم الأربعاء إن قلب المفاعل قد أزيل وسوف تُصب فيه الخرسانة ويدمر.

وبموجب الاتفاق ستُرفع العقوبات عن إيران فور أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوفت بكل التزاماتها النووية. ويتوقع مسؤولون إيرانيون أن تصدر الوكالة تقريرها في هذا الصدد يوم الجمعة. ورفضت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها التعليق.

وذكر مسؤولون إيرانيون أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفيدريكا موجيريني مسؤولة الاتحاد الأوروبي سيصدران بيانا مشتركا السبت أو الاحد عن “يوم التنفيذ” للاتفاق النووي ورفع العقوبات.