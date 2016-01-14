للرجال.. وسع بنطلونك عشان تحافظ على رجولتك وتكسب صحتك

فى إطار احتفال الأوربيين بيومهم المميز "خلع البنطلون"، ينادى الأطباء منذ سنوات بالتخلص من موضة البنطلونات الضيقة والجينز الثقيلة للرجال بالتحديد، معددين الكثير من الأضرار ، خاصة على الصحة الجنسية والإنجابية للرجل المصرى.

الدكتور آدم محمود أخصائى أمراض الذكورة أكد أن المشكلات الجلدية والجنسية التى تصيب الرجل جراء ارتداء البنطلون الضيق الجينز الثقيل على الدوام، تدق ناقوس الخطر، حول مستقبل الصحة الجنسية والإنجابية للرجال، مشيرا إلى أنها موضة عالمية انتقلت تدريجيا لعالمنا العربى وسيطرت عليه كليا.

وتابع: أن كل ما يلامس الخصيتين والعضو الذكرى ، يؤثر إما سلبا أو إيجابا على صحته الجنسية والإنجابية ، فالملابس الداخلية والبنطلونات الفضفاضة تضمن الحفاظ على درجة الحرارة الطبيعية للخصيتين، وبالتالى سلامة الحيوانات المنوية.

وبدوره أكد الدكتور محمد يوسف أخصائى الجلدية، أن البنطلونات الجينز تصنع من خيوط ثقيلة، وقد يضاف إليها صبغات كيميائية خطيرة وغير صحية، وتختلف طريقة صناعتها وأنواعها من بلد لآخر، فهناك بلدان تستخدم مواد تصنيع وخيوط لينة وجيدة وتضمن التهوية للجلد، وأخرى نامية تنتج أنواع رديئة وتضيف إليها الصبغات الضارة التى تمنع التهوية وتسبب أضرار صحية كثيرة منها رفع درجة حرارة الجسم.

وعدد الأطباء الأخطار الصحية والجنسية للبنطلونات الضيقة والثقيلة للرجال فيما يلى:

>- ضعف تدفق الدم بشكل سليم فى الجزء السفلى من الجسم بشكل عام، ما يؤثر على الساقين والحركة وبالتدريج على تغذية الأعضاء الخاصة بالدم.

>- التأثير التدريجى على قدرة العضو على الانتصاب الجيد، نتيجة الاعتياد على كمية دم قليلة تتدفق إليه.

>- الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة وآلام مؤخرة الظهر والعمود الفقرى .

>- الضغط على الخصيتين ومنع تدفق الدماء بشكل طبيعى بداخلهما.

>- زيادة سخونة الأجواء حول الخصيتين ما يرفع درجة حرارتهما، ويعطل عملهما فى إنتاج حيوان منوى سليم بمواصفات جيدة وهذا يؤثر بالطبع على الصحة الإنجابية.

>- الضغط على المسام ومنع إفرازها للعرق ما قد يسبب التسلخات الشديدة بين الفخذين.

>- انبعاث الروائح الكريهة من الجزء السفلى والأعضاء الخاصة نتيجة العرق الزائد.

>- الإصابة بالهرش فى الأعضاء التناسلية إلى حد الالتهابات.

>- قلة غسيل البنطلونات الجينز الضيقة تتسبب فى تراكم البكتيريا الضارة ما ينذر بالحساسية وغيرها فى تلك المنطقة.

>- صعوبة تمتع الجسم بالحيوية والنشاط فى ظل الملابس الضيقة وضعف سريان الدم، ما يؤثر على نشاط الرجل وأداؤه الجنسى بشكل خاص.