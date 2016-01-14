نائب قنصل السودان بالإسكندرية: 500 سودانى يعيشون فى آمان بعروس البحر

قال محمد حمد، نائب قنصل جمهورية السودان بالإسكندرية، إن عدد الجالية السودانية بالإسكندرية يتراوح من 300 إلى 500 مواطن سودانى يعيشون فى آمان منذ عشرات السنين ويتمتعون بكامل حقوقهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن عددا كبيرا من السودانيين تربوا على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، ويدروسون بالمدارس والجامعات المصرية، موضحاً أن أغلب أعداد الجالية يتواجدون بمنطقة الحمام ومطروح بالإضافة إلى الأعداد الموجودة بالإسكندرية.

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