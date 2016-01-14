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مركز النيل للإعلام بطور سيناء ينظم ندوة بعنوان "مكافحة الفساد واجب وطنى"

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مركز النيل للإعلام بطور سيناء ينظم ندوة بعنوان "مكافحة الفساد واجب وطنى" مركز النيل للإعلام بطور سيناء ينظم ندوة بعنوان "مكافحة الفساد واجب وطنى"
نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "مكافحة الفساد واجب وطنى"، بحضور فوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، وعبد الحميد فتحى، مدير مجمع الإعلام، ومشاركة العشرات من العاملين فى الهيئات الحكومية المختلفة، بهدف التعرف على أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى محاربة الفساد على كل المستويات.

وأكد رئيس مجلس مدينة طور سيناء وعضو لجنة مكافحة الفساد بمحافظة جنوب سيناء، أن الدولة تضع على أجندتها الوطنية محاربة الفساد الذى يعيق التنمية ويؤثر الجهود التى تبذلها الدولة لزرع الثقة لدى المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التى تساهم بشكل كبير فى التنمية الشاملة.

وأشار همام، فى تصريحات له، إلى أن محافظة جنوب سيناء تعتبر من أوائل المحافظات التى استجابة لدعوة الرئيس بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، بدأت عملها بعقد جلسات تنظيمية لوضع آليات العمل وطرح الملفات ذات الأولوية وهى خطوة هامة تمهيدًا لانتخابات المجالس المحلية، والتى تفتح الطريق لتفعيل أدوات الرقابة المباشرة بمشاركة مجلس النواب، للوقوف ضد أى تجاوزات أو شبه فساد داخل أى جهة بالمحافظة.

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مصر 365