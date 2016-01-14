بالصور..ضبط عاطل يصنع الأسلحة النارية ويبيعها لاستخدامها فى ذكرى 25 يناير

ألقت الادارة العامة لمباحث الجيزه القبض على عاطل بكرداسة، لإتهامه بتصنيع الاسلحة النارية وبيعها لبعض الاشخاص لإثارة الشغب والقيام بأعمال تخريبية خلال ذكرى ثورة يناير، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مركز شرطة كرداسة تفيد بتصنيع عاطل للأسلحة النارية وبيعها لعملائه الذين يترددون عليه بمسكنه، وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدراة العامة لمباحث الجيزه كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

وبالحصول على إذن من النيابة ومداهمة مسكن المتهم تمكن الرائد محمد الصغير ومعاونيه النقيبان حسام عبد المنصف وأحمد عاطف من القبض عليه وبحوزته طبنجه وفرد خرطوش بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى تصنيع الاسلحة.

وأعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه يصنع الأسلحه ويبيعها لعملائه، وكشفت تحريات رجال المباحث بيعه الأسلحة لعدد من الأشخاص لاستخدماها فى أحداث الشغب خلال ذكرى ثورة يناير، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزه وتولت النيابة التحقيق.

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