النني مدفعجي – عبد الظاهر السقا لـ في الجول: أرسنال ليس النهاية.. هناك حلم أكبر

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن القائمة الإفريقية والمحيلة للفريق مشيرا إلى أن "هناك لاعب أو 2 مكانهما محليا فقط" التي من المنتظر الإعلان عنها يوم الجمعة.

الأهلي تعادل بصعوبة أمام الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "قمنا بقيد 30 لاعبا في البداية، وبالطبع سيتم استبعاد بعض الأسماء مثل شريف حازم الذي انتقل إلى سموحة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "القائمة الأفريقية ستضم معظم اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق طوال الموسم".

وأوضح: "هناك لاعب أو اثنين سيكون مكانهما القائمة المحلية فقط".