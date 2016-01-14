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النني مدفعجي – عبد الظاهر السقا لـ في الجول: أرسنال ليس النهاية.. هناك حلم أكبر

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النني مدفعجي – عبد الظاهر السقا لـ في الجول: أرسنال ليس النهاية.. هناك حلم أكبر النني مدفعجي – عبد الظاهر السقا لـ في الجول: أرسنال ليس النهاية.. هناك حلم أكبر

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن القائمة الإفريقية والمحيلة للفريق مشيرا إلى أن "هناك لاعب أو 2 مكانهما محليا فقط" التي من المنتظر الإعلان عنها يوم الجمعة.

الأهلي تعادل بصعوبة أمام الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "قمنا بقيد 30 لاعبا في البداية، وبالطبع سيتم استبعاد بعض الأسماء مثل شريف حازم الذي انتقل إلى سموحة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "القائمة الأفريقية ستضم معظم اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق طوال الموسم".

وأوضح: "هناك لاعب أو اثنين سيكون مكانهما القائمة المحلية فقط".

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