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فقيه دستورى: السجن المؤبد عقوبة ما ارتكبه هشام جنينة من نشر أخبار كاذبة

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فقيه دستورى: السجن المؤبد عقوبة ما ارتكبه هشام جنينة من نشر أخبار كاذبة فقيه دستورى: السجن المؤبد عقوبة ما ارتكبه هشام جنينة من نشر أخبار كاذبة


> قال الفقيه القانوني والدستوري الدكتور، شوقي السيد، إنّ تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بـ تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بداية للتحقيق معه، لأنّ موقفه القانوني أصبح سيئاً لـ “الغاية”.

وأضاف السيد خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ التهم التي من المفترض أنْ توجه لهشام جنينة بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق، إذاعة ونشر بيانات مضللة تضر بالاقتصاد القومي، وإشاعة أخبار كاذبة للرأي العام، وأنّ عقوبة هذه التهمة هو السجن المؤبد.

وتابع السيد أنّ مساءلة ومحاكمة هشام جنينة تكون مثل محاكمة الوزراء، موضحاً أنّ السيناريوهات المتوقعة ضد هشام جنينة، خلال الأيام المقبلة استجوابه من مجلس النواب، وتحويله إلى التحقيق أمام النيابة العامة، ثم قيام رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه.

ورفض السيد الدفاع عنه أمام النيابة العامة إذا طلب منه ذلك، بسبب صعوبة موقفه القانوني، فضلاً عن أنه هو من ارتكب هذا الخطأ بنفسه.

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أونا

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