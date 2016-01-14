بالصور.. مديرية تموين جنوب سيناء تطبق منظومة توزيع دقيق المستودعات

عقد المهندس علاء الدين خريبة، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، ومديرى مكاتب التموين بمدن المحافظة، اجتماعاً داخل المديرية بطور سيناء، بحضور كافة المسئولين، حول تطبيق منظومة توزيع دقيق المستودعات على أبناء جنوب سيناء، من خلال ماكينات الصرف على البطاقة التموينية الذكية.

وقال خريبة أن المواطنين الذين يقومون بصرف الدقيق كل يوم من أيام الشهر، لا يحق لهم صرف خبز مدعم من المخابز بالبطاقة الذكية، والذين يقومون بصرف الخبز بالبطاقة الذكية كل يوم لا يحق له صرف دقيق من المحافظة.

وذكر أن الاجتماع من أجل شرح تعليمات الوزارة لصرف دقيق المستودعات عن طريق البطاقة الذكية مع العلم ان من يقوم بصرف دقيق اول يوم فى الشهر عن طريق ضرب البطاقة بالماكينة الالى يتم صرف دقيق طوال الشهر ولايستطيع صرف خبز، ومن يصرف خبز فى اول يوم فى الشهر عن طريق ضرب البطاقة فى الماكينة الالية يتم صرف خبزطوال الشهر، وإن سعر عبوة الدقيق 7جنية ونصف للفرد الواحد ، وفى حالة توفير الدقيق اخر الشهر تقوم الوزارة باحتساب العبوة ب 15جنية يستبدلها المواطن كما يستبدل نقاط الخبز بسلع تمونية من خلال تاجر التموين .

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على توحيد العمل وتشديد الرقابة على الاسواق والمتابعة لتوفير الارصدة الكافية فى السلع الاساسية الحره ومتابعة منظومة السلع التمونية التى توزع على البطاقات الذكية وتوفير المواد البترولية ومتابعتها يوميا وحل مشاكل الجماهير.



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