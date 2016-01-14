نائب إدكو بالبحيرة يطالب شركات البترول بالمساهمة فى تنمية المجتمع المحلى

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو وأبوحمص شركات البترول والغاز القائمة على أرض مدينة إدكو بالمساهمة الفعالة فى تنمية المجتمع المحلى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الشركات تجاهلت حقوق مدينة إدكو الساحلية فى المشاركة المجتمعية للمحافظة على البيئة والصحة، وكذلك تجاهلت حقوق أبناء المدينة من الشباب فى التعيين بهذه الشركات بحجة عدم وجود كوادر للعمل، رغم أنه من حق هؤلاء الشباب أن يتم تنمية قدراته فى مراكز تدريب هذه الشركات لتأهيلهم للعمل.

وأوضح النائب البرلمانى أن هناك حالة من الفساد والمحسوبية فى قطاع التوظيف داخل أغلب هذه الشركات الاستثمارية، التى تربح مئات الملايين من الدولارات دون أى إحساس بالمسؤلية تجاه أهالى المدينة البسطاء.

>