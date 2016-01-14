حركة تنقلات محدوة بين ضباط الداخلية في بني سويف ‎

أصدر مدير أمن بني سويف حركة تنقلا ت داخلية محدودة بين عدد من الضباط شملت تعيين الرائد أحمد عبدالعظيم رئيسًا لمباحث ببا، وتعيين الرائد أحمد رفعت رئيسًا لمركز شرطة سمسطا

كما تضمنت الحركة تعيين المقدم مصطفي كامل رئيسًا لمكافحة جرائم الأموال العامة، والمقدم مازن سعيد رئيسًا لمكافحة المخدرات، والرائد أحمد علي رئيسًا لقسم المصنفات، والرائد وليد حسن رئيسا لقسم الاشتباه، النقيب أحمد علي عجيزة رئيسًا لقسم المساعدات الفنية.

كما تضمنت أيضًا نقل الرائد مصطفي أبو عقرب لفرقة مباحث الجنوب، والعقيد حاتم عتمان بالمباحث الجنائية، المقدم عامر إبراهيم عامر نائبًا لمأمور مركز شرطة إهناسيا.