أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جنود الاحتلال يقتحمون منزلا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

Google+ Print
جنود الاحتلال يقتحمون منزلا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية جنود الاحتلال يقتحمون منزلا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

>اقتحمت مجموعة كبيرة من جيش الإحتلال مساء اليوم منزل محمد زياد الجعبرى القريب من حاجز بيت عينون بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت دلال الجعبرى شقيقة زياد لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وقامت بطرد شقيقها وأولاده خارجه ، ما أدى إلى إصابات فى صفوف العائلة ما بين حالات إغماء وجروح ، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت البيت نتيجة لقربه من الحاجز ليكون مقرا لهم فى مراقبة المواجهات مع الشباب.

وأضافت أن أطفال المنزل أصيبوا بحالات خوف نتيجة كثرة عدد جنود الاحتلال ، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تريد البقاء فى المنزل وطردهم فى الشارع فى ظل أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة.

يأتى ذلك فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بهدم منزل قيد الإنشاء فى بلدة بيت أمر شمال الخليل تعود ملكيته للمواطن يوسف أحميد احميدان أبو ماري.

يشار إلى أن هذه الإجراءات من قبل قوات الاحتلال تأتى فى ظل سقوط شهداء من الخليل عند هذا الحاجز ، كما يستعد أهالى الخليل إلى تشيع جثمان شهيد اليوم غدا الجمعة فى جنازة شعبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365