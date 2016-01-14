جنود الاحتلال يقتحمون منزلا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

>اقتحمت مجموعة كبيرة من جيش الإحتلال مساء اليوم منزل محمد زياد الجعبرى القريب من حاجز بيت عينون بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت دلال الجعبرى شقيقة زياد لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وقامت بطرد شقيقها وأولاده خارجه ، ما أدى إلى إصابات فى صفوف العائلة ما بين حالات إغماء وجروح ، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت البيت نتيجة لقربه من الحاجز ليكون مقرا لهم فى مراقبة المواجهات مع الشباب.

وأضافت أن أطفال المنزل أصيبوا بحالات خوف نتيجة كثرة عدد جنود الاحتلال ، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تريد البقاء فى المنزل وطردهم فى الشارع فى ظل أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة.

يأتى ذلك فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بهدم منزل قيد الإنشاء فى بلدة بيت أمر شمال الخليل تعود ملكيته للمواطن يوسف أحميد احميدان أبو ماري.

يشار إلى أن هذه الإجراءات من قبل قوات الاحتلال تأتى فى ظل سقوط شهداء من الخليل عند هذا الحاجز ، كما يستعد أهالى الخليل إلى تشيع جثمان شهيد اليوم غدا الجمعة فى جنازة شعبية.

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