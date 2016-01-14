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الجيش اليمنى: معركة تحرير تعز ستحقق نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة

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الجيش اليمنى: معركة تحرير تعز ستحقق نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة الجيش اليمنى: معركة تحرير تعز ستحقق نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة
قال المتحدث باسم الجيش اليمنى ومستشار رئيس هيئة الأركان العميد سمير الحاج، إنه رغم البطء فى الحركة نحو عملية تحرير مدينة تعز فإنها ستحقق نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "الحاج" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى محمد عبد الله، أن معركة تحرير مدينة تعز تعد الأصعب، لأن هذه المنطقة محاطة بالجبال من جميع الجهات، فضلاً عن أن جماعة الحوثيين سيطروا عليها منذ وقت مبكر، وقبل بدء عاصفة الحزم، وأصبحوا يديرون المعركة من هذه المنطقة.

وأشار إلى أن جميع منافذ مدينة تعز تم محاصرتها بالأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات الحوثية، الذين يمنعون المواد الغذائية إلى أهالى المنطقة، بالإضافة إلى أنهم يقصفون الأحياء العشوائية.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمنى أن المساعدات الطبية، والغذائية التى وصلت إلى مدينة تعز، جاءت نتاج جهود التحالف العربى بقيادة المملكة العربية ، والحكومة الشرعية، قائلاً: "الأمور فى الشرعية تسير بشكل إدارة العمل الموحد".

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مصر 365

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