نيابة المحمودية تستدعى رئيس شركة مياه البحيرة لاتهامه بتلويث مياه الشرب

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصدر حسام حمدون وكيل نيابة المحمودية قرارا، فى المحضر رقم 333 لسنة 2016 إدارى المحمودية والمقيد برقم 640 عرائض كلى شمال دمنهور، باستدعاء "خالد حسين " رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة .

>وذلك لجلسة تحقيق يوم السبت الموافق 23 يناير 2016 ،فى البلاغ المقدم من جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة محامين البحيرة ضد رئيس الشركة وأخرين اتهمهم فيه بتلويث مياه الشرب فى مدينة المحمودية وقراها، مما سيؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنيين، وحمل رئيس الشركة المسئولية الجنائية والمدنية.

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