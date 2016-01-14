سوفالدى محلى بـ900 جنيه فى الصيدليات و17 ألف علبة مستوردة بالمراكز السبت

أكدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أنه سيتم توفير السوفالدى المحلى بعد غد السبت، بسعر 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه فى الصيدليات الحرة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور يحى الشاذلى نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات لــ"اليوم السابع" إنه مع نهاية شهر يناير سيتم ضخ 150 ألف علبة سوفالدى محلى لمراكز الكبد، لعلاج مرضى فيروس سى.

وأضاف نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أنه سيتم ضخ 17 ألف علبة سوفالدى مستورد للمرضى بمراكز الكبد بداية من بعد غدا السبت كانت موجودة بمخازن الوزارة للمرضى الذين لم يستكملوا علاجهم بالمستورد، وفقا للبروتوكول العلاجى المحدد مسبقاً لهم.

وأوضح يحيى الشاذلى أن اللجنة أوقفت استيراد السوفالدى المستورد منذ شهرين وفقاً لقرار وزير الصحة بوقف العلاج بالمستورد وبدء العلاج بالسوفالدى المحلى، مشيراً إلى أن مخازن الوزارة مازالت بها سوفالدى مستورد كدفعات متبقية للمرضى الذين لم يتم شفاؤهم قبل وقف الاستيراد.

وتابع الشاذلى أنه خلال 3 شهور ستنفذ الكميات الموجودة من السوفالدى المستورد فى مخازن الوزارة ويصبح الجميع يتعامل بالسوفالدى المحلى.