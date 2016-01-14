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منظمة العفو الدولية قلقة من عودة "القمع الوحشى" فى تونس

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منظمة العفو الدولية قلقة من عودة "القمع الوحشى" فى تونس منظمة العفو الدولية قلقة من عودة "القمع الوحشى" فى تونس

>أبدت منظمة العفو الدوية قلقها الخميس من العودة الى "القمع الوحشي" فى تونس فى اطار مكافحة الارهاب متحدثة عن حالات وفاة اثناء الاعتقال وغياب الاصلاحات العميقة منذ 2011.

وكتبت المنظمة ومقرها لندن فى بيان فى الذكرى الخامسة لثورة تونس ان النظام السابق الذى خلع مطلع 2011 "كان يعتمد على التعذيب والقمع اللذان يفترض ان لا يكونا من مواصفات تونس ما بعد الثورة".

لكنها قالت ان "عناصر جديدة تم جمعها تتحدث عن حالات تعذيب ووفيات اثناء الاعتقال تشير على ما يبدو الى استئناف القمع الوحشي".

وقالت المنظمة انه وخلال مهمة جرت فى ديسمبر الماضى احصى فريقها "على الاقل عشر وفيات فى الاعتقال منذ 2011 فى ظروف لم يتم التحقيق فيها بجدية او لم تفض الى ملاحقات جزائية، واضافت انها جمعت شهادات حول "اعمال تعذيب وسوء معاملة" حديثة فى اطار مكافحة الارهاب.

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