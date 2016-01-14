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غارات جوية تستهدف مواقع لداعش فى مدينة سرت الليبية

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غارات جوية تستهدف مواقع لداعش فى مدينة سرت الليبية غارات جوية تستهدف مواقع لداعش فى مدينة سرت الليبية

>هاجمت طائرتان حربيتان مساء اليوم الخميس موقعين لتنظيم داعش فى مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا ، حسبما أفادت سرت ، واستهدفت الطائرتان منطقتى الصبيحة والظهير فى ضواحى المدينة، وفقا للشبكة.

وأكد سكان المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أنهم سمعوا صوت الطائرات بينما تجوب سماء المدينة مساء اليوم إضافة إلى طلقات أطلقها مسلحو تنظيم داعش، ويستخدم تنظيم داعش الإرهابى هاتين المنطقتين لتخزين الأسلحة.

ويسيطر تنظيم داعش الذى يتركز أساسا فى سورية والعراق على مساحة من الشريط الساحلى على البحر المتوسط ويتمركز حول سرت والنوفلية ، غرب السدرة.

ولم تتضح جنسية الطائرتين الحربيتين، ولكن تقارير قد ذكرت أن طائرات حربية فرنسية قد جابت الأجواء الليبية خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهة اخرى ،قالت مصادر وشهود عيان لـ"بوابة الوسط" إنهم شاهدوا لهيب النيران يتصاعد من موقع الهجوم بعد تنفيذ الطيران الحربى ضرباته للموقع، وأن الخسائر المادية واضحة فيما لم يعرف بعد إن كان الهجوم قد أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
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مصر 365

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