جوارديولا يواصل الغموض: قد أنتظر عامين لأدرب في إنجلترا

تعادل الأهلي أمام الداخلية بهدف لكل فريق ليفرط في فرصة التحليق بصدارة الدوري المصري.

الداخلية تقدم أولا عن طريق عمرو مرعي قبل أن يعدل رشاد فاروق مدافع الداخلية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.

ووصل الأهلي إلى النقطة 26 تاركا الصدارة لمصر للمقاصة. بينما وصل الداخلية إلى النقطة 25.

البداية

فضل البرتغالي جوزيه بيسيرو الاعتماد على عمرو جمال وحيدا في الهجوم. مع عودة حسام غالي بجوار حسام عاشور وصالح جمعة.

على أن يلعب عبد الله السعيد كجناح. مع عودة أحمد حجازي بجوار رامي ربيعة.

ولم تشهد المباراة أي شيء يذكر في أول 10 دقائق. باستثناء تدخلات قوية من لاعبي الفريقين.

وأهدر حسام حسن فرصة أولى للداخلية. بينما جاءت أولى فرص الأهلي من لمسة صالح جمعة وتسديدة مؤمن زكريا والذي فشل في ترجمة الانفراد بنجاح.

هدف معتاد وتأثير بالإصابة

وفي الدقيقة 42 استغل عمرو مرعي ثغرة معتادة من دفاع الأهلي.

الدفاع يركز على الكرة متناسيا لاعبي الخصم. والخصم يتمركز بشكل صحيح داخل منطقة الجزاء ويضرب مرمى الأهلي.

ومن جديد وبنفس الطريقة سجل عمرو مرعي في شباك الأهلي. لينتهي الشوط الأول بتقدم الداخلية.

ولكن وقبل صافرة النهاية تعرض صالح جمعة لإصابة قوية بعد تدخل ثلاثي من لاعبي الداخلية.

وعلى الرغم من عودته من جديد إلى الملعب إلا أنه خرج مستبدلا بين الشوطين.

رمضان صبحي بدلا من صالح جمعة.

شوط بلا فرص وهدف بالخطأ

وفي الشوط الثاني سيطر الأهلي على مجريات المباراة ولكن بدون أي فرص محققة.

عمرو جمال يحاول على مرات قليلة وتوغل رمضان صبحي ومؤمن زكريا القليل يصنع شبه فرص.

وفي الدقيقة 57 خرج حسام غالي وشارك أحمد حمدي بدلا منه ليصبح لاعب الأهلي أسرع نوعا ما.

وفي الدقيقة 77 حول رشاد فاروق مدافع الداخلية بالخطأ في مرماه عرضية أحمد حمدي معلنا عن تعادل الأهلي.

وشارك عماد متعب في الدقيقة 80 بدلا من حسام عاشور ولكن الفرصة الأخطر جاءت من عمرو جمال.

الدقيقة الأخيرة ولمسة من رامي ربيعة تصل الكرة إلى عمرو جمال والذي تواجد وحيدا داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته خارج الملعب تماما.

لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.