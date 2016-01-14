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بالصور.. تدشين أول خط جوى عارض بين مصر واليابان بحضور القنصل اليابانى

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شهدت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، تدشين أول خط جوى عارض بين واليابان بالتعاون بين شركة إيمى للطيران واتحاد شركات السياحة المصرية باليابان، تمثلهم شركة SPt، وذلك بأحد فنادق القاهرة، بحضور القنصل اليابانى بالقاهرة وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة، فيما تغيب المهندس هشام زعزوع وزير السياحة عن الاحتفالية .

وسينظم خط الطيران العارض بين مصر واليابان رحلة أسبوعية بعدد 327 سائحًا فى كل رحلة إلى مطار الاقصر، من خلال تشغيل طائرة من طراز air bus a 320 _ 200 المملوكة لشركة klm الهولندية ومستأجرة بواسطة شركة إيمى للطيران "national aviation" ، وذلك تحت قيادة فريق من أفضل الطيارين المصريين أصحاب الخبرة، فيما يعمل الطيران العارض على حذب مزيد من السياحة بأسعار مخفضة لدعم الاقتصاد المصرى.

وشارك فى تدشين أول خط جوى عارض بين مصر واليابان اللواء محمد علاء رئيس مجلس إدارة شركة إيمى للطيران، وياسر مصطفى رئيس اتحاد الشركات العاملة بالسوق اليابانى، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة، فيما شهدت الاحتفالية عرض يسرد تاريخ العلاقات المصرية اليابانية على مر التاريخ.

وجاءت فكرة تدشين أول خط جوى عارض بين مصر واليابان لأهمية السائح اليابانى بالنسبة لمصر اقتصاديًا، حيث زار مصر ما يقرب من 135 ألف سائح يابانى عندما كان هناك 10 طائرات مباشرة من شركة مصر للطيران من وإلى اليابان، إلا أنها توقفت بعد 30 يونيو 2013.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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